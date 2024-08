Ultime Notizie Roma del 05-08-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 5 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e medioriente naturali rame ribadito che intraprenderà un’azione per pulire i tre la causa dell’ uccisione del leader di hamas Ismail haniyeh è venuta con un raid a Teheran Ma che non voglio neanche Alessio nella regione Lazio per il segretario di stato americano blynken tairana potrebbe attaccare Israele già oggi diversi media fanno sapere che la Russia avrebbe inviato molte armi all’iran in vista di una guerra contro Israele Lady ep fa sapere di aver ucciso in un raid avversari ministro dell’ economia di hamas e di una vittima e 4 feriti di cui uno molto grave il primo bilancio del crollo di un terrazzo avvenuto sul versante francese del Massiccio del Monte Bianco lo riferisce la prefettura dell’alta Savoia sono stati gli alpinisti coinvolti nel crollo l’incidente avvenuto intorno alle 3 ...