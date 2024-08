The Orville 4 | le riprese già dall’inizio del 2025?

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 5 agosto 2024) Buone nuove per quanto riguarda la quarta stagione di The, lo show inizialmente nato dalla mente di Seth MacFarlane al fine di omaggiare l’universo Star Trek. La terza stagione di The, sottotitolata New Horizon (qui la nostra recensione), si è conclusa oramai da due anni, senza che in questo periodo ci siano state notizie ufficiali su un suo rinnovo o su una sua cancellazione. Lo stesso MacFarlane, così come altri attori di questo fantastico spettacolo di fantascienza, hanno comunque manifestato più volte la loro fiducia, mista ad un sentimento di speranza, nella possibilità di un proseguimento delle avventure del Capitano Ed Mercer e del suo equipaggio.