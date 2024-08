Strage Italicus | Il ricordo di Mattarella nel 50 anniversario

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024): “Nella catena sanguinosa della stagione stragista dell’estrema destra italiana, di cui ladell’è parte significativa ” In occasione del 50°delladell’, giunge come monito eil messaggio del Presidente della Repubblica Sergio. «Cinquant’anni fa la strategia terroristica che mirava a destabilizzare la Repubblica colpì il trenoa San Benedetto Val di Sambro, seminando morte e dolore». Così esordisce il presidente della Repubblica in occasione del cinquantensiomo annniversario della “dell’Italiacus”. «Era un convoglio diretto in Germania, affollato di viaggiatori, molti dei quali migranti che tornavano al lavoro».