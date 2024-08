Spinella sfuma subito il sogno | sesto nel tiro a segno chi si prende l' oro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Dopo le grandi emozioni con tre medaglie tra cui gli argenti della squadra di fioretto maschile nella scherma e di Gregorio Paltrinieri sui 1500m stile libero e il fantastico oro di Errani-Paolini nel tennis, l'Italia è pronta per la caccia alle medaglie nelle gare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi, lunedì 5 agosto, il quarto di finale nel volley tra Italia e Giappone, la finale di Giovanni De Gennaro nel kayak cross, i 5000 metri con la campionessa europea Nadia Battocletti e il ritorno in pista di Filippo Ganna per le qualificazioni dell'inseguimento a squadre: SOLOE non inizia con una medaglia la giornata olimpica dell'Italia, che vedere una potenziale occasione dal. Massimo, che si era qualificato come quinto nella pistola automatica da 25m, gettal'occasione di artigliare un posto sul podio.