Sgombero in via dello Sport Allontanati i camper abusivi Blitz anche al parco Ferrari

(Di lunedì 5 agosto 2024) Sono 15 i veicoli, tra roulotte edalla Polizia locale nella giornata di sabato dal parcheggio di viale, in zona Portali, perché non autorizzati alla sosta prolungata. L’attività di controllo, svolta da una pattuglia della Zona 2 e da una del gruppo motorizzato, è scattata intorno alle 8 nel parcheggio a lato del Palazzetto, a seguito di alcune segnalazioni giunte dai cittadini relative alla presenza di diversi, roulottes e autovetture di persone nomadi non residenti in città che sostavano e bivaccavano nell’area.il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini aveva segnalato lo stato di degrado dell’area con una nota molto dura nella quale chiedeva appunto un immediato intervento.