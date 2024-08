Perugia Paolo Bartolomei suona la carica | Gruppo compatto i tifosi ci sostengano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Prima l’appello del capitano Gabriele Angella ("Spero che i nostri sostenitori ci diano una mano"). Ora quello di: "Per noi devono essere un’arma in più". Quando mancano ormai venti giorni all’inizio del campionato di Serie C, i giocatori delchiamano a raccolta i. Così, subito dopo il pareggio senza reti in amichevole contro il Pineto, il centrocampista biancorosso ha fatto un assist a chi era presente all’allenamento congiunto: "Anche questa volta sono stati numerosi. Vogliamo i supporter sempre presenti sugli spalti, per noi avere il pubblico che ci sostiene è molto importante e ci spinge a fare meglio". Il regista, 34 anni, arrivato a Pian di Massiano a settembre 2022, si è detto soddisfatto della prestazione offerta nella terza uscita stagionale, contro la formazione che milita in lega pro, nello stesso girone dei biancorossi.