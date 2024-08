Nello skeet Bacosi e Rossetti sono oro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 5 agosto 2024) 15.55 Dianae Gabrielemedaglia d'oroa squadre miste (all'esordio olimpico). Il team Italy 1 nella finale per il primato supera Usa 1 (Smith/Hancock) 45-44 (su 48 piattelli). Nella qualificazione i due azzurri avevano concluso in testa (149/150) guadagnandosi così la finalissima, riservata alle prime due squadre. L'altra coppia azzurra manca di poco la finale per il bronzo:Martina Bartolomei e Tammaro Cassandro chiudono 144/150, due piattelli dietro Cina e India.