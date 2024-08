Morgan si racconta | l’indignazione di giornaliste e attiviste è alle stelle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Circola da diverse ore, tra i miei contatti, un commento su Whatsapp: “Ma avete letto l’intervista afirmata da Candida Morvillo sul Corriere della Sera?”.diche si occupano di femminicidio è. Il titolo dell’articolo prometteva abbastanza bene: “Ho detto cose orrende ad Angelica, ma non ero in me, mi stavo disintossicando. Le chiedo scusa”; ma nell’intervista non c’è nessuna autentica presa di coscienza da parte del musicista per i comportamenti che gli sono costati un processo per stalking e diffamazione. Aè stato lasciato spazio per riprodurre tutti i pregiudizi e gli stereotipi che banalizzano offese alla dignità e alla libertà delle donne, in nome dell’amore.