Meteo Giuliacci giorni rovente | Nuova ondata di caldo quando arriva

(Di lunedì 5 agosto 2024)finirà ilintenso? E come sarà il tempo da qui a Ferragosto? Sono queste le domanda che tanti italiani in vacanza o in attesa di partire per le ferie ad agosto si pongono. A rispondere agli interrogativi sono gli esperti diche rivelano come dagli ultimi aggiornamenti emerga la possibilità, molto concreta, di unadi calore. Andiamo con ordine. Dopo un abbassamento delle temperature, nelle ultime ore, l'anticiclone africano "è pronto a riprendere lo spazio perso" nel corso della settimana. Al netto di qualche temporale a ridosso dei rilievi, dunque, avremo tempo stabile in tutta Italia almeno fino mercoledì 7 agosto., ma senza eccessi.