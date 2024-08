Mercato Dopo Provod ora tocca a Vieira?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) La gara con la Sampdoria, per quanto da prendere con le molle trattandosi di calcio d’estate, ha dato indicazioni precise per la squadra azzurra. In questo momento le esigenze maggiori sono a centrocampo dove non può bastare l’ennesimo ritorno di Zurkowski, per altro out almeno fino a metà settembre, ma servirebbero altre due pedine anche per garantire maggiori alternative a mister D’Aversa. Per questo il club azzurro sta lavorando alacremente con lo Slavia Praga per arrivare alla mezzala sinistra Lukasl’incontro di sabato, ha preso corpo il possibile scambio con la Sampdoria tra il centrocampistae l’azzurro Guarino.