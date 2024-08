La Regola Del Gioco | Alessandra Mastronardi giocatrice d’azzardo nella nuova serie di Canale 5

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 5 agosto 2024) Non farà parte del cast dell’atteso reboot de I Cesaroni, ma sarà comunque tra i volti della fiction Mediaset 2024/2025.è la protagonista de LaDeldi5 in quattro puntate con Max Tortora e Simone Liberati. Ladel: trama e anticipazioni Prodotto da RTI con Fabula Pictures, lavede al centro della scena la trentacinquenne Daria (), mandata in una comunità per svolgere servizi socialmente utili in seguito ad un arresto per. Daria ha infatti sempre avuto la ‘passione’ per il poker,che per lei significa ‘leggere le persone’. Dote che gli ha insegnato suo padre Pietro (Max Tortora), morto in un’esplosione quando aveva soltanto nove anni. O almeno così Daria ha sempre creduto.