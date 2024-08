Investito e ucciso da un’auto pirata sotto gli occhi degli amici Andrea Catamerò muore a 25 anni

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 agosto 2024) Alla guida dell’auto c’era un ragazzo di 26, risultato positivo al drug test. Il giovane si trova nel carcere di Brindisi, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Travolto daglia 25: fermato ildella strada – Ilcorrieredellacittà.com Dopo l’incidente, il 26enne è fuggito senza prestare soccorso. L’incidente è avvenuto la scorsa domenica sera in un lido lungo la complanare in località Pilone, Ostuni. Travolto daglia 25Una serata con gliche si è trasformata nell’ultima della sua vita per, un giovane di 25di San Vito dei Norm, che è statodala notte scorsa nei pressi di un lido di Ostuni, nel brindisino.