Il Mail on Sunday ha rivelato dove andrà in vacanza Kate Middleton con William e i bambini Leggi di più su Amica it

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 5 agosto 2024) Da quando è stata operata all’addome lo scorso gennaio e, in seguito, le è stato diagnosticato un cancro,non si è praticamente mossa da casa. Il viaggio più lungo che ha fatto è stato nel Norfolk, a nord di Londra, per trascorrere qualche giorno ad Anmer Hall, la tenuta di famiglia in campagna. Un luogo isolato, protetto, immerso nel verde. La location ideale per affrontare i postumi della chemioterapia senza avere i riflettori del mondo puntati addosso.: un’estate in ripresa Come confermato dalla stessa principessa poco prima dell’uscita a Wimbledon, lo scorso luglio (ricordate la standing ovation per lei?), i trattamenti contro il tumore stanno funzionando bene. Ai «giorni buoni», però, si alternano «giorni brutti».