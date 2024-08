GdF Benevento sequestro di 13mila articoli non conformi agli standard di sicurezza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 5 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di, nell’ambito dei servizi di istituto finalizzati al contrasto della commercializzazione di prodotti contraffatti e/o non sicuri, ha esperito un controllo presso un esercizio commerciale sito in Cerreto Sannita (BN) all’esito del quale sono stati sottoposti aprodotti nondi. In particolare, a seguito di mirati accertamenti, militari del Nucleo Mobile della Tenenza di Solopaca, hanno rinvenuto presso il predetto esercizio commerciale, ed esposti per la vendita, n. 12.935di vario genere, alcuni dei quali destinati all’uso sulla persona (collane, orecchini, ecc.