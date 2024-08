È morto davanti alla moglie Tragedia in vacanza una fine terribile per una foto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 5 agosto 2024) Una leggerezza è costata la vita a un italiano in. L’uomo si è fidato di una ringhieraquale si era appoggiato per scattare una, ma la barriera non ha retto ed è precipitato nel vuoto. Un volo di 25 metri. Giancarlo Zicari, 49 anni, èsotto gli occhi della. Finisce inlain uno dei luoghi più belli del mondo. La vittima era originaria di Matera in Basilicata, ma risiedeva da parecchi anni a Roma. Giancarlo Zicari era impiegato presso un’azienda aeronautica. La notizia, appena arrivata in Italia, ha lasciato sotto choc e increduli amici, parenti e colleghi di lavoro. La dinamica dell’incidente è stata confermata poco fa dalle autorità localitelevisione.