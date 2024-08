Deadpool & Wolverine | la reazione di Zack Snyder al cameo che lo coinvolge da vicino

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 agosto 2024)ha voluto dire la sua sulinche tocca daun personaggio e un attore di un suo famoso film., il celebre regista di "Justice League" e "Rebel Moon," ha condiviso le sue impressioni suldi Henry Cavill nel recente "," che segna il debutto dell'attore nel Marvel Cinematic Universe (MCU). Questo crossover ha riportato sul grande schermo Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni dei rispettivi eroi Marvel, e come da tradizione del franchise, è ricco di Easter egg esorprendenti.risponde aldiIn una recente intervista con The Hollywood Reporter,ha espresso il suo entusiasmo per ildi Henry Cavill, nonostante non abbia