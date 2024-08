Dalla Pisana 6 milioni per la pianificazione territoriale e urbanistica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 – La Giunta regionale ha deliberato la definizione dei criteri e delle modalità procedurali per la concessione di contributi per la formazione di strumenti dia favore dei Comuni del Lazio con popolazione fino a 30.000 abitanti. Si tratta di un provvedimento importante, reso possibile grazie a uno stanziamento di 6di euro per il triennio 2024-2026, che troverà concretizzazione attraverso la predisposizione di un apposito bando da parte della direzione regionale. “Grazie al lavoro costante portato avanti in questi mesi in armonia con la direzione regionale, abbiamo definito i criteri e le modalità per la concessione a favore dei Comuni del Lazio dei contributi per la formazione degli strumenti di