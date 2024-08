Crolla seracco sul Monte Bianco scattano i soccorsi per alpinisti dispersi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Aosta, 5 agosto 2024 – Paura in quota. Unsi è staccato verso le 3 sul versante francese del massiccio del, lungo la via normale dei Trois Mont-Blanc. Il distacco è avvenuto sotto il Mont Blanc du Tacul, vetta che culmina a 4.248 metri. Secondo le prime informazioni sembra che sulla via ci fossero diversidiretti verso la cima. Sono subito scattati ida parte del Peloton de gendarmerie de haute montagne di Chamonix per cercare gli. Una corsa contro il tempo che vede dispiegati numerosi uomini. L'operazione è tuttora in corso.