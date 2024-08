Continua la caccia alle competenze Il 70% degli imprenditori in Italia denuncia la difficoltà a reperirle

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’occupazione inaumenta ma le aziendeneno a lamentare lanel reperire le giuste. Arlo l’Indagine annuale di Confindustria sul lavoro che fornisce il quadro della situazione occupazionale e delle politiche aziendali per il 2023 e l’inizio del 2024. I dati sono impietosi visto che questo problema è riscontrato dal 69,8%intervistati. Disaggregando taliin relazionericercate, esse emergono soprattutto per letecniche (complessivamente segnalate dal 69,2% delle imprese) e per le mansioni manuali (nel 47,9% dei casi a livello nazionale e nel 58,9% nel settore industriale).