Cnpr forum | Sport e ambiente sodalizio strategico per la sostenibilità

(Di lunedì 5 agosto 2024) “Il tema dell'educazione ambientale è uno degli asset più importanti per il ministero dell'. Il motivo che ci ha spinto a riconsiderarla nel suo complesso è stato che, al nostro arrivo, abbiamo trovato tante parole d'ordine, tanti princìpi condivisibili, ma spesso e volentieri a queste affermazioni di principio non corrispondevano azioni pratiche. Il nostro intento è stato quello di modificare l'approccio del ministero trasformando tutti i processi di comunicazione del ministero in educazione ambientale”. Lo ha dichiarato Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato al ministero dell'e della Sicurezza energetica, nel corso delspeciale “e giochi olimpici: il futuro delloè verde” promosso dalla Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca.