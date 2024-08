Castello gonfiabile vola via per le forti raffiche di vento e precipita in uno stadio | muore un bimbo di 5 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Un bambino di cinqueha perso la vita e un altro è rimasto ferito in un tragico incidente avvenuto venerdì scorso a Waldorf, nel Maryland, Stati Uniti. I due bimbi stavano giocando su unallestito all’esterno del Regency Furniture Stadium, dove era in corso una partita di baseball, quando una violenta raffica diha sollevato la struttura in aria, facendolare all’interno dello. Secondo le testimonianze raccolte dalle autorità della contea di Charles, alcuni bambini sono stati sbalzati fuori dalprima dell’impatto, mentre altri sono rimasti intrappolati all’interno. L’area era flagellata da un forte temporale, con venti impetuosi, fulmini e pioggia battente, condizioni che potrebbero aver contribuito all’instabilità della struttura