Borsa di Tokyo crolla per timori di recessione Usa | è la maggior flessione di sempre -12%

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 – Profondo rosso alladiche segna lagiornaliera di. I mercati asiaticino per idi unanegli Usa, con gli ordinativi di giugno che hanno segnato un netto calo del 6,6% e la disoccupazione in salita al 4,3% a luglio. Alladil'indice azionario Nikkei 225 ha perso il 12,9% passando a 31.290,63, un andamento che ricorda il “lunedì nero" del 1987 quando l'indice aveva ceduto oltre il 14%. Ladi Singapore in apertura ha perso il 2,5%. Il lunedì nero dei mercati asiatici Con la caduta di oggi il principale indice di riferimento dellagiapponese azzera i guadagni dell'anno e torna ai minimi dalla fine di ottobre del 2023. L'indice Topix ha terminato le contrattazioni a -12,23% a 2.227,15 punti tornando anch'esso sui valori di ottobre.