Battiti Live 2024 la scaletta della quinta e ultima puntata dello show su Canale 5

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 5 agosto 2024), lasu5, 5 agostoè il concerto dell’estate in onda su5 alle ore 21.20 per cinque settimane dall’8 luglio. Alla conduzione una nuova coppia, formata da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Il concerto va in onda in cinque grandi serate di musica, registrate nei giorni scosse in alcune delle più belle tappe e locationPuglia. Ma vediamo insieme lacon gli artisti e i cantantiserata disu5.e cantanti Nel quinto appuntamento in onda oggi, 5 agosto, da Otranto, ci saranno: Gaia, The Kolors, Capoplaza, Emma, Boomdabash, Rocco Hunt, Francsco Gabbani, Petit, Mr Rain, Mida, Mietta, Benji & Fede, Gabry Ponte, Sarah, Alex Britti, Matteo Paolillo, Alex, Ava, Cioffi, Berna e Dotan.