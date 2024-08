Atletica Parigi 2024 Battocletti | Gestione perfetta migliorata tantissimo da Tokyo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Nadiain bilico tra il bronzo e il quarto posto nei 5000 metri ai Giochi Olimpici di. L’azzurra ha chiuso al quarto posto dietro a Chebet (Kenya), Kipyegon (Kenya) e Hassan (Olanda), ma la seconda delle due kenyane è stata squalificata per aver strattonato e rallentato l’etiope Tsegay nel corso dell’ultimo chilometro di gara. Bronzo quindi a, che attende l’esito del ricorso da parte del Kenya. Queste le sue parole in zona mista: “Prendo tutto quello che c’è di buono da questa esperienza, indipendentemente dal risultato. Se dovesse essere bronzo farò i salti di gioia. In queste gare bisogna stare sempre nel gruppo di testa per poter prevedere e controllare i cambi di ritmo. Ho letto alla perfezione la gara e avevo tanti piani di azione in base all’andamento della corsa.