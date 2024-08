Velasco allarme doping | Ci sono atlete che fanno più paura della pugile algerina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 4 agosto 2024) Julioè abituato ad alzare il livello. Del gioco, delle parole, del discorso. Ha sempre viaggiato alto come sta facendo la sua nazionale femminile ai Giochi: tre partite, tre vittorie con un 3-0 finale alla Turchia che proprio non immaginava. “Stiamo lavorando per crescere costantemente come singoli e come squadra. Abbiamo imparato anche uno dei miei concetti fondamentali: in campo si può soffrire ma non subire. E nei momenti importanti, quando c’era da soffrire non abbiamo subito, come nel primo set con l’Olanda o nel terzo con la Turchia”. Adesso arrivano i quarti, con un avversario ancora da scoprire: “Non ci dobbiamo nascondere, nessuno crede che un quarto di finale dentro fuori sia una partita come le altre. Sarà una partita dove la troppa motivazione non deve diventare ansia perché se pensiamo solo di spaccare il mondo rischiamo di perdere lucidità“.