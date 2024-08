Tappa in piazza Ricasoli per la staffetta della pace

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Mercoledì la-salotto Bettinoa Bagno di Romagna, è stata il cuore pulsante di un evento straordinario con l’arrivoLions per la. Lo comunica il sindaco del Comune di Bagno, Enrico Spighi, che poi così prosegue: "Accolti da Avis Provinciale, Avis Cesena, Avis San Piero in Bagno e dalla nostra Banda musicale Santa Cecilia, abbiamo avuto l’onore di partecipare a un momento di grande significato e solidarietà. La, partita dalle Tre Cime di Lavaredo il 6 luglio, arriverà a Roma il 12 settembre, dopo aver percorso quasi 700 chilometri in 36 tappe e 6 nodi di, uno per Regione, seguendo in gran parte l’itinerariomedievale Via Germanica di Stade. Questo percorso simbolico attraversa l’Italia, portando con sé un potente messaggio die solidarietà".