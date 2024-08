Svelato il quinto nome della giunta Arcola il sindaco scioglie il rebus Il nuovo assessore è Tabone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Stefanoè ilna. Dopo la decisione di Paolo Magliani di non entrare ine di rispedire al mittente, la sindaca Monica Paganini, le deleghe offerte, per qualche settimana l’amministrazionena ha potuto contare solo su quattro assessori: Gianluca Tinfena, Massimiliano Nardi, Sara Luciani e Camilla Monfroni. L’attesa per la nomina delmembrosi stava protraendo da alcuni giorni, e ildi, ex amministratore con ilNardi, impegnato nell’associazionismo, circolava già da tempo. Stefano, classe 1957, di Baccano, è consigliere indipendente nella maggioranza, con 116 preferenze, sesto in ordine di espressione di voto. Di lui, se Paolo Magliani avesse accolto il ruolo di, si parlava anche come papabile presidente del consiglio comunale.