Successo di misura con il Sudtirol | 1-0 Erlic gol al debutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Un centrale che segna alè una buona notizia per un Bologna che in Europa, e non solo, avrà bisogno anche dei gol dei suoi difensori. Martinieri mattina pedalava sulla cyclette di Valles ma all’ora di cena, al minuto 14 della sfida col, si è fatto trovare puntualissimo all’appuntamento col gol. Corner di Orsolini, spizzata di Odgaard e il croato col sinistro inchioda il pallone sotto la traversa. Il Bologna 2, col tridente Orsolini-Dallinga-Cambiaghi e Odgaard alle spalle dell’olandese (un 4-2-3-1 che è l’evoluzione del 4-3-3 che fa cilecca col Bochum), ha tutto un altro piglio e riesce finalmente a rovesciare la manovra nella metacampo avversaria. Merito anche di un Posch che a destra mette un fermo alle scorribande avversarie e, per l’appunto, di unche il mestiere di difensore lo conosce assai meglio dell’incerto Ilic.