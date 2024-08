Spunta dall’avanzo di bilancio un tesoretto per la bicipolitana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) "Investiamo 8,5 milioni di euro sui 15,6 milioni di euro dell’avanzo libero del2023 su temi prioritari del mandato amministrativo: manutenzione delle strade provinciali, riqualificazione delle scuole e mobilità ciclabile. Teniamo da parte le restanti risorse per far fronte a necessita future per la seconda parte dell’anno". Commenta così il sindaco Matteo Lepore la delibera approvata dal consiglio metropolitano di mercoledì che, in primis, trasferisce ai Comuni di San Lazzaro e Ozzano, quasi due milioni di euro per la realizzazione di un nuovo tratto della. E ancora, quasi 500mila euro utilizzati per la riasfaltatura della Ciclovia del Sole nel tratto di Vergato, e 350mila euro a Calderara per la realizzazione del collegamento tra Ciclovia del Sole e Ciclovia del Reno.