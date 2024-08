Sara Errani e l’oro alle Olimpiadi il sindaco di Massa Lombarda | Il nostro orgoglio e ora via alla grande festa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024)(Ravenna), 4 agosto 2024 – Uno “splendido oro”, ora“si prepara” per. Così Stefano Sangiorgi,della cittadina ravennate in cui la campionessa del tennis è cresciuta. “Oggi per scaramanzia, e come richiesto dfamiglia e dal circolo del tennis, il circolo stesso è rimasto chiuso – dice ilche era incollatotv come tanti concittadini – anche se avevamo ricevuto tantissime richieste di organizzare un maxischermo per assisterefinale del doppio femminiledi Parigi. La vittoria, insieme a Jasmine Paolini contro le russe Andreeva-Shnaider, è stata accolta con un boato in Paese. "è ilpiù- dice il- Ora capiremo quando tornerà con la famiglia e quando organizzare una”.