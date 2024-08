Roma | rapina con coltello a un 48enne ladro in fuga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) CRONACA DI– Vittima minacciata con unda cucina e accerchiata da un gruppo Nella notte, in via Alessandrina a, un uomo di origine straniera hato un cittadinono di 48 anni strappandogli una collanina d’oro. L’aggressore, accompagnato da una donna, ha minacciato la vittima con unda cucina per garantirsi la. Durante l’aggressione, altri connazionali sono intervenuti per accerchiare e spingere a terra il. I Carabinieri del comando piazza Venezia sono intervenuti prontamente sul posto, raccogliendo le descrizioni degli aggressori. Poco distante, è stata rintracciata solo la donna, che, pur non avendo partecipato attivamente all’aggressione, ha opposto resistenza ai militari, fornendo false generalità. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno trovato in suo possesso un bastone con una vite appuntita fissata all’estremità.