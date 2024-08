Roma Questa una rapina | 66enne fa irruzione nell’ufficio postale armato di pistola

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 agosto 2024) Aveva deciso di mettere a segno unaall’ufficiodi via Sinalunga a Fidene. Era arrivato pronto nella mattina del 3 agosto scorso con il viso trafugato da una barba finta per non essere riconosciuto e finanche cerotti sui polpastrelli per non lasciare impronte e unaper essere più convincente, per intimorire i dipendenti e farsi consegnare il denaro. Volante della Polizia di Stato ainsieme agli uomini del Commissariato Fidene e Vescovio intervengono per fermare iltore – (ilcorrieredellacitta.com)La filiale delle Poste era stata aperta da poco quando il malvivente è entrato, arma in pugno, ha raggiunto la cassa. L’ha puntata contro la cassiera e pronunciato la frase di rito: ‘è unadammi tutti i soldi in cassa’.