Perché l’anguria è l’ingrediente skincare dell’estate 2024

(Di domenica 4 agosto 2024)è una vera e propria riserva d’acqua, e dunque di idratazione, per il corpo, la pelle e i capelli. Sul tema concordano nutrizionisti e cosmetologi. Detta anche cocomero, è una pianta originaria dell’Africa tropicale che, come frutto, restituisce una “falsa bacca” disponibile solo nel periodo estivo da maggio a settembre. Ed è proprio questo il momento di farne scorta, non solo inserendola nell’alimentazione ma anche nella beauty routine. Sono, infatti, sempre di più i cosmetici per viso, labbra, corpo e capelli che ne sfruttano succo e polpa. Ma non solo. Anche alcuni integratori anticellulite l’hanno fatta propria.