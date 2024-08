Pallanuoto femminile | il cuore non basta al Setterosa contro la Spagna Macaron in arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) Quello che bisognava assolutamente evitare è diventato, al momento, realtà. Per il, nell’ultima giornata della fase a gironi delle Olimpiadi, era fondamentale trovare un pareggio o una vittoria nello scon laper poter puntare alla qualificazione diretta per i quarti di finale. Con la sconfitta subita per 11-13, le azzurre affidano il proprio destino a Francia e Grecia. E, vista la presenza di un regolamento molto complicato, la situazione non sembra essere favorevole. Detto in parole povere, se le elleniche dovessero vincere con otto o più gol di scartole transalpine (o di sette, dal 13-6 in su), le azzurre sarebbero fuori dal torneo. Sarebbe decisiva infatti prima la classifica avulsa, che favorirebbe le greche, poi lo sdiretto (che per l’Italia è in sfavore con la Francia). Un biscotto che sembra pronto ad essere sfornato.