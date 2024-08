Orrore a Milano clandestino entra in una clinica e violenta di una donna incinta | si era travestito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Mancano venti minuti alle sette di sera. Centro diMangiagalli, eccellenza italiana per quanto riguarda le nascite dei bambini. Unadi 36 anni,, sta dormendo nella sua stanza nel reparto di ginecologia. All'improvviso si sveglia. Davanti a lei c'è un uomo vestito da infermiere, con una mascherina a coprirgli parte del volto. Il camice, però, è solo il cavallo di Troia per farsi largo in ospedale. Dietro c'è un maniaco. La sua mano, dal polpaccio della futura mamma, sale rapidamente fino alle parti intime. Lei urla, preme il pulsante d'emergenza e il medico di turno dà l'allarme e avvisa la direzione sanitaria. Una volante del Commissariato Mecenate, in zona per un normale servizio, si precipita ai cancelli della Mangiagalli.