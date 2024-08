Omicidio di Sharon Verzeni jogging e auricolari | la 33enne non ha sentito l’assassino alle spalle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Bergamo – Un dettaglio. Che però potrebbe aiutare le indagini.la notte in cui è stata accoltellata, quella tra lunedì e martedì della scorsa settimana, indossava gli. Forse stava ascoltando della musica.esce di casa intorno a mezzanotte, da via Merelli, si avvia per la sua consueta sgambata. Lo fa con una certa consuetudine dopo che la dietologa le ha consigliato di diminuire di peso. Ascoltando musica arriva in via Castegnate, dove poi si sarebbe consumata l’aggressione mortale. Indossa una maglietta dae le sneakers. Con sé ha solo il cellulare e le chiavi di casa, della villetta dove a quell’ora il suo compagno Sergio Ruocco, elettricista, sta dormendo.imbocca via Castegnate dalla piazza della chiesa di Terno d’Isola. All’altezza del civico 32 l’aggressione.