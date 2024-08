Olimpiadi il fioretto maschile in finale contro il Giappone come a Londra 2012

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 4 agosto 2024) L’Italia delsi riscatta nella garaa squadre. Macchi, Marini e Bianchi battono gli americani e vanno in. Nella sfida per la medaglia d’oro delleaffronteranno ilche in semiha battuto i francesi padroni di casa. Marini senza problemi nell’ultimo assaltoMassialas, l’Italia batte gli Usa 45-38: 21esima medaglia sicura alledi Parigi per gli azzurri. Laalle 20.30. L’ex fiorettista Garozzo: «Le decisioni arbitrali? La scherma non è il calcio, noi rispettiamo gli arbitri» Daniele Garozzo, oro nelnellea Rio 2016, intervistato dal Corriere dello Sport. A Tokyo, tre anni fa, fu sconfitto inda Cheung. Lo stesso atleta di Hong Kong che pochi giorni fa a Parigi ha sconfitto Macchi in unaversa