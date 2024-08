L' Ultima cena gay finisce in disgrazia | caos a Parigi cos' è successo al regista Jolly e alla dj Barbara Butch

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Il direttore artistico della cerimonia d'apertura delle Olimpiadine Thomasha ricevuto minacce di morte. Nei giorni scorsi, la manifestazione di inaugurazione sulle rive della Senna è stata oggetto di dure critiche da parte dei conservatori di mezzo mondo. Mentre invece l'audience francese, ovviamente quello che non vota per Marine Le Pen, secondo un'indagine dell'istituto Harris Interactive ha considerato lo show unnonostante il maltempo. Nel frattempo, la Procura diha annunciato ieri un'indagine sul cyberbullismo, per «insulti pubblici» e «diffamazione» riguardo «il suo orientamento sessuale e le sue radici israeliane erroneamente assunte».