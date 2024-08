LIVE – Fioretto maschile a squadre scherma Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Latestualedegli incontri delalle alledi. A difendere i colori azzurri in pedana saranno Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi, determinati ad andare a caccia di una medaglia. Nella prova individuale, l’unico ad esultare è stato Macchi con la medaglia d’argento, seppur tra le polemiche. Ora c’è una ghiotta occasione di riscatto per regalare una grande gioia a tutta Italia. L’appuntamento è alle ore 11.50 di domenica 4 agosto con i quarti, mentre le eventuali semifinali sono in programma alle 14.50, con Sportface.it che vi terrà aggiornati con unain tempo reale degli assalti degli azzurri.