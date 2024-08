LIVE Errani Paolini-Andreeva Shnaider 2-5 Finale Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | le azzurre devono recuperare un break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-5, se ne va la risposta di rovescio di. 40-15 Il nastro beffae aiuta il dritto di, ci si mette anche una dose di sfortuna. 30-15 Passante di dritto lungolinea vincente di. 15-15 Molto bene Sara! Riesce a gestire lo scambio a rete e chiude con la volée di dritto! 15-0 Prima vincente di. 2-4, dritto diche va nei piedi die game complicatissimo salvato! Vantaggio, esageracon il dritto. 40-40, 2a parità: rovescio in rete dinello scambio con. Vantaggio, si tirano fuori da una situazione veramente complicata conche prende di tutto, ma alla fine il punto è azzurro! 40-40 Se ne va in lunghezza il dritto di, e con esso anche l’altra palla