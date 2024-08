LIVE Canoa slalom Olimpiadi 2024 in DIRETTA | bene De Gennaro e Horn agli ottavi fuori Bertoncelli

Leggi tutta la notizia su oasport

17.29 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di giornata. 17.28 Domani sarà la giornata più importante per gli atleti. Infatti domani si assegneranno le prime storiche mede del kayak cross ai Giochi Olimpici. Sessione di gara che avrà inizio alle 15.30 con i quarti maschili. 17.25 Ecco il quadro dei quarti di finale al femminile. 1 R PRIGENT C FRA 9 G LILIK E GER 17 B BOUZIDI CD ALG24 YS ITA R FOX N AUS 13 G JONES L NZL 4 B FUNK R GER 28 Y CHOURRAUT M ESP 3 R LEIBFARTH E USA 11 G WOODS K GBR 6 B DORIA VILARRUBLA AND 19 Y MARX A SUI 2 R FRANKLIN M GBR 7 G HUG A FRA 18 B US V UKR 23 Y SATILA A BRA 17.23 Si chiude qui la penultima giornata di gara dellaalla XXXIII edizione dei Giochi Olimpici. Buone notizie per quanto riguarda la spedizione azzurra.