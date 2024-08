LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Sito in semifinale nei 400 metri Alle 20 00 le semifinali dei 100

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.41 Questa la sesta ed ultima batteria dei 400maschili: 2 SEN DIOUF Cheikh Tidiane 45.03 45.03 34 3 JAM POWELL Jevaughn 44.54 44.54 41 4 FRA BIRON Gilles 45.05 45.05 20 5 GBR DOBSON Charles 44.23 44.23 12 6 KEN EKWAM Zablon Ekhal 44.69 44.69 7 BEL DOOM Alexander 44.15 44.15 5 8 JPN SATO Fuga 44.88 45.61 27 9 POR COELHO Joao 44.79 45.36 29 19.39 Davide Re termina in ultima posizione questa batteria in 46.74 ed è costretto ai ripescaggi. Vittoria per James in 44.78 davanti a Morales-Williams (44.96) e Singhapurage (44.99) 19.37 Partiti! 19.36 Si posizionano sui blocchi gli atleti. Davide Re in corsia 2. 19.34 Entrano in pista gli atleti della quinta batteria. Ricordiamo che i primi tre si qualificano per le, gli altri vanno ai ripescaggi. 19.