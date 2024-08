Letti da parto ed ecografi Nel segno di Bianca le donazioni al nosocomio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) rLEGNANO In questi giorni si sono concretizzate nuoveda parte della Fondazione dei Quattro Ospedali a favore delle divisioni dei nosocomi di Legnano e Cuggiono. In particolare per Legnano ne ha beneficiato il redi Ostreticia e Ginecologia dove sono stati portati due nuovistudiati per alleviare il dolore alle donne cheriranno nelle salee un ecografo di prima fascia corredato da software di livello avanzato per una spesa totale di 120mila euro. Questa donazione che rientra nel progetto “Il germoglio di”, che ricordaBallabio, è sostenuto dalla Fondazione e da tre Lions Club cittadini (Carroccio, Host e Castello le Robinie). A Cuggiono ne hanno invece beneficiato i reparti della dialisi e di riabilitazione cardiologica.