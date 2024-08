La battaglia di Hacksaw Ridge Olimpiadi o Alcatraz? La tv del 4 agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024) Per la prima serata in tv, domenica 4, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Mina Settembre 2”, con Serena Rossi e Giuseppe Zeno. Verranno proposti due episodi dal titolo “Non si scappa” e “La Sibilla Cumana”. Nel primo, il caso riporta Mina a Procida, stavolta per seguire le tracce di Gianluca, che sembra essersi infatuato della giovane figlia di Juliette, la proprietaria del bed&breakfast. È lui a chiamare Mina in aiuto, perché teme che l’idillio isolano della famiglia francese sia stato minato dal ritorno del marito di Juliette, un ex tossicodipendente che ha portato con sé malumore e conflitti. Nel secondo, la storia di Viola, una ragazzina difficile che vive in casa famiglia e che vorrebbe conoscere la madre, è destinata a cambiare profondamente la vita di Mina.