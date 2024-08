Guetta il re dei dj in Riviera Allo Space l’unica data italiana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Un altro big della consolle. Per molti il più grande, il re dei dj. Per una notte che si annuncia memorabile: il locale riccionese ospita stasera (l’evento partirà alle 19) David, in quella che èdel dj e produttore francese., nato a Parigi 56 anni fa, ha mosso i primi passi nelle discoteche parigine insieme agli amici Bob Sinclar e Martin Solveig, passando poi ai successi di Ibiza nei club che hanno fatto la storia, Pacha e Ushuaia. Eletto per tre volte ‘miglior deejay al mondo’ dalla rivista Dj Magazine, ha collaborato con gli artisti più importanti, dai Black Eyed Peas a Chris Willis, Lmfao, Kelly Rowland, Rihanna e tanti altri. Stasera l’evento sarà "sensazionale", come annunciano gli organizzatori che promettono effetti speciali in collina. Biglietti esauriti, inclusi quelli più costosi andati a ruba nelle ultime ore.