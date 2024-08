Guasto fantasma Villaggio Brollo senza corrente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Alcontinua a saltare la, ma ilnon si trova. Cresce il malcontento tra i residenti della frazione a cavallo tra Ceriano Laghetto e Solaro, dove ormai ormai da qualche settimana si registrano continuamente distacchi nella fornitura dielettrica. Interruzioni che si protraggono anche per alcune ore con notevoli disagi per i residenti, costretti a fare a meno di aria condizionata e ventilatori e che rischiano anche di rovinare alimenti in frigoriferi e congelatori con le temperature di questi giorni. La situazione è nota ad E-distribuzione che riceve ogni volta diverse segnalazioni da parte dei residenti d interviene sul posto ma non ha ancora localizzato con precisione ilper poter risolvere definitivamente il problema.