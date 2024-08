Elodie in spiaggia l' asciugamano scende | il video che fa impazzire l' Italia | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Basta una clip, una manciata di secondi aDi Patrizi per mandare in tilt Instagram. L'annuncio è di quelli clamorosi: la cantante romana, icona sexy del nostro pop, parteciperà al prossimo calendario Pirelli. Vale a dire, il Gotha della sensualità glamour mondiale. La 34enne interprete di successi come Black Nirvana, Bagno a mezzanotte, Margarita e Due, tra i maggiori tormentoni degli ultimi anni, dopo il cinema insomma pare intenzionata a conquistarsi anche il mondo patinatissimo dei calendari, esordendo al livello più alto possibile: nel 2025 sarà protagonista dell'iconico The Cal, che verrà presentato a Londra nel prossimo novembre.