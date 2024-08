De Pieri capocannoniere a sorpresa | in casa Inter si pensa al futuro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 4 agosto 2024) Aumenta la curiosità intorno alla nuovaPrimavera, della quale Desi candida a essere uno dei principali protagonisti. Il talento azzurro classe 2006 lavora per diventare una risorsa per l’delma nel frattempo tocca a Zanchetta plasmarlo nel suo modulo MILANO – Il pre-campionato della nuovaUnder-20 di Andrea Zanchetta sta per terminare. La preparazione in vista dell’esordio ufficiale in Primavera 1 contro il Bologna prevedeva almeno cinque amichevoli. E finora il bottino nerazzurro dice tre vittorie e due pareggi. Quindi nessuna sconfitta. Vittoria sugli inglesi del Sunderland (3-0) e sui dilettanti della Social Football Academy (7-2). Pareggio contro gli svizzeri del Lugano (3-3). Vittoria anche contro la Biellese (6-1) e pareggio indella Varesina (3-3). L’Primavera in questa calda estate ha già messo a segno 22 reti.