Chiesa scaricato dalla Juventus Napoli ed Inter sullo sfondo?

(Di domenica 4 agosto 2024) E’ ormai rottura definitiva tra l’attaccante della Nazionale e la. La mancata convocazione per l’amichevole disputata dai bianconeri contro il Brest e le dichiarazioni post gara del tecnico Motta non lasciano dubbi sul fatto che Federicosia statosocietà. Adesso per il 27enne figlio d’arte si aprono le porte della cessione che si spera possa avvenire entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato per evitare una stagione da separati in casa che non conviene a nessuno.: LA SITUAZIONE E I POSSIBILI SVILUPPI La dirigenza bianconera ha ormai fatto la sua scelta, d’accordo con il suo tecnico, che non prevede l’impiego del classe 1997 nel nuovo sistema di gioco.