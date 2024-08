Bus si ribalta | un morto e 24 feriti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 4 agosto 2024) 20.40 Une 24. Questo è il bilancio dell'incidente in cui è rimasto coinvolto un pullman di turisti sull'A1 tra Monte San Savino e Arezzo, in direzione Firenze. A bordo del bus 45 cinesi. Le squadre dei soccorsi sono intervenute per estrarre idal mezzo, rimasto incastrato contro il guardrail. In azione anche elicotteri da Arezzo e Bologna. Sconosciute le cause dello schianto. Duegravi in codice rosso. Tre minori in codice verde.